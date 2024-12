Sondaż: Kto odpowiada za wzrost cen masła? Ponad połowa Polaków: Wina Tuska

Jego główny rywal w wyborach, „obywatelski” kandydat PiS Karol Nawrocki w odpowiedzi stwierdził, że „prezydent nie ma bezpośrednich instrumentów, aby decydować o tym, ile kosztuje masło, chleb, drób”. Podkreślił jednocześnie odpowiedzialność rządu za sytuację ekonomiczną. – Za to, jeśli ktoś bierze odpowiedzialność, to polski rząd, choć wiemy też, że są te mechanizmy ekonomiczne, […] wolnego rynku. Ale, chcąc być szczerym, wiemy, że każdy rząd ma na to konkretny wpływ – mówił na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec.

Czytaj więcej Polityka Karola Nawrockiego zapytano o cenę masła. Oto, co odpowiedział Karol Nawrocki, „obywatelski” kandydat PiS na prezydenta RP, spotkał się z mieszkańcami Siedlec, gdzie podjął temat inflacji oraz odniósł się do gorącej w ostatnim czasie kwestii cen masła.

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż w dniach 10-11 grudnia br. na próbie 1005 dorosłych Polaków.