Rafał Trzaskowski został wybrany jako kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w prawyborach, w których głos mogli oddawać - za pośrednictwem SMS-ów – wszyscy członkowie partii współtworzących Koalicję Obywatelską. Rywalem Trzaskowskiego w prawyborach był szef MSZ Radosław Sikorski. Trzaskowski zdobył w tym głosowaniu 74,75 proc. głosów.



Rafał Trzaskowski startuje w wyborach prezydenckich po raz drugi

Kilka dni przed dniem prawyborów Donald Tusk opublikował wyniki badania opinii publicznej wykonane przez ośrodek Opinia24. Sondaż wskazywał, że o ile Rafał Trzaskowski wyraźnie wygrywa w I turze z kandydatem PiS (wówczas nie było jeszcze wiadomo kto nim zostanie) stosunkiem głosów 40 do 28 proc, to Radosław Sikorski zająłby w I turze drugie miejsce, przegrywając z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości (28 do 30 proc.). W II turze zarówno Trzaskowski, jak i Sikorski – jak wynikało z badania – wygraliby z kandydatem PiS.



Rafał Trzaskowski był już kandydatem KO w wyborach prezydenckich w 2020 roku. W tamtych wyborach wszedł do II tury, w której przegrał z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą (zdobył 48,97 proc. głosów). W liczbach bezwzględnych Trzaskowski uzyskał jednak trzeci najlepszy wynik osiągnięty przez jakiegokolwiek kandydata w wyborach prezydenckich po 1989 roku – głosowało na niego 10 018 263 Polaków.



Trzaskowski jest urzędującym prezydentem Warszawy – zarówno w 2018, jak i 2024 roku wybory na prezydenta stolicy wygrywał w I turze. W przeszłości był ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska (2013-2014). W rządzie Ewy Kopacz był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za sprawy europejskie i pełnomocnikiem premiera do spraw Rady Europejskiej.