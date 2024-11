„Rzeczpospolita” przeanalizowała wszystkie głosowania od września, czyli w wejścia w życie zmian. Terminy skracano w tym czasie aż 29 razy. Czasami można było to uzasadnić sytuacją nadzwyczajną. Np. pod koniec września Sejm przyspieszył tempo prac na ustawami powodziowymi.

Nowy regulamin wprowadzi realne konsultacje społeczne – czyli takie, które będą wysłuchaniem głosu ludzi, a nie wybrańców moich, prezydium komisji czy kogokolwiek innego. Będzie można wziąć w nich udział, logując się profilem zaufanym. Wprowadzony zostanie obowiązek publikacji wszystkich poprawek zgłaszanych w procesie legislacyjnym. To bardzo ważne, bo dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić, jaką poprawkę zgłosił dany poseł. Marszałek Szymon Hołownia w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej"

Jednak najczęściej trudno było o takie uzasadnienie. Np. 16 października Sejm wdrożył procedurę przyspieszoną, by zdążyć z podjęciem uchwały, upamiętniającej 40. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Często skracane były terminy prac nad projektami rządowymi, np. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego czy o odnawialnych źródłach energii, a 8 listopada Hołownia przeforsował nawet skrócenie terminu na przystąpienie do pierwszego czytania projektu Lewicy o wolnej Wigilii, choć sam podkreślał, że nie zgadza się, by te rozwiązania weszły w życie już w tym roku.

Sejmowi urzędnicy: do nieprzestrzegania terminów prac nad projektami przyczynia się zachowanie rządu

Dlaczego Hołownia tak mało restrykcyjnie stosuje się do „lex Hołownia”? – Każda zmiana, w tak istotny sposób zmieniająca utarte zwyczaje parlamentarne, wymaga nieco czasu, by przyzwyczaili się do niej wszyscy uczestnicy procesu legislacyjnego – mówi Katarzyna Karpa-Świderek, dyrektorka Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu. Dodaje, że tryb przyspieszony jest stosowany rzadziej niż przed zmianą regulaminu i wyeliminowano drastyczne przypadki, gdy trzy czytania przeprowadzano w jeden dzień.

Nieoficjalnie w Sejmie mówi się, że problem z procedurami przyspieszonymi bierze się stąd, że nie chce stosować się do nich rząd. – W ostatnich dwóch miesiącach wykazuje aktywność legislacyjną czterokrotnie wyższą niż przez ostatnie osiem miesięcy – słyszymy od jednego z doświadczonych urzędników.