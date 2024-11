Co ma przemawiać na jego korzyść w prawyborach? Trzaskowskiego poparł szereg polityków z rdzenia PO oraz kluczowi samorządowcy. Może też liczyć na wsparcie większości członków partii koalicyjnych KO – jak Nowoczesnej, Zielonych czy Inicjatywy Polskiej. – Podstawowym kryterium wyboru dla członków partii będzie to, kto ma największe szanse w maju. Nie liczy się nic innego. Tu Rafał ma przewagę – mówi nam jeden z jego zwolenników. Kolejny zaznacza, że chociaż jego zdaniem Sikorski poprawi swój wynik z prawyborów w 2010 roku (dostał wtedy 31,5 proc. głosów, prawybory wygrał Bronisław Komorowski), to nie ma większych szans na zwycięstwo. W ostatnich godzinach głównym tematem w mediach społecznościowych było spięcie Moniki Olejnik z Sikorskim na antenie TVN 24, ale zdaniem rozmówców z PO nie będzie miało to żadnego wpływu na wynik rzeczywistego głosowania. Sikorski dostał głosy wsparcia w tej sprawie m.in. od samego Trzaskowskiego.

Radosław Sikorski przekonuje, że łatwiej mu będzie o poparcie głosów konserwatywnych

Argumenty, które przedstawia obóz Sikorskiego, są co najmniej dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, dotyczą tego, że klimat polityczny, w którym liczą się sprawy geopolityczne (zwłaszcza po zwycięstwie Trumpa), premiuje szefa MSZ. Po drugie, że Sikorskiemu łatwiej będzie w drugiej turze zawalczyć o głosy konserwatywne, w tym głosy PSL oraz Konfederacji.

Sikorski, podobnie jak Trzaskowski, będzie zabiegać o głosy do ostatniej chwili. Trzaskowski w ostatnich dniach odbył szereg spotkań w regionach – głównie na zaproszenie kluczowych samorządowców. Od wielu z nich dostał też wsparcie. Zwolennicy Trzaskowskiego podkreślają też, że Polsce do skutecznego działania m.in. w sprawach międzynarodowych potrzebny jest „dream team”: Tusk jako premier, Sikorski jako szef MSZ i Trzaskowski jako prezydent. To ma być odpowiedź na „geopolityczne” argumenty Sikorskiego.