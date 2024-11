Wybory prezydenckie 2025. Szymon Hołownia ogłosił decyzję. "Polska potrzebuje stróża pokoju"

Podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa w woj. świętokrzyskim Szymon Hołownia potwierdził, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Tłumacząc, dlaczego zdecydował się na ogłoszenie swojej decyzji właśnie w Jędrzejowie, Hołownia stwierdził, że duże partie z takich okazji organizuję potężne eventy, na które przyjeżdżają ci, „którzy zawsze będą ich kandydatowi klaskać”, więc czuje się on zawsze bezpiecznie.



- Ja, jadąc tu, nie wiedziałem, czy będą, czy nie będą klaskać - mówił Hołownia.



Szymon Hołownia zapowiada: Nikt mi nie powie: masz robić to i to

Hołownia powiedział, że choć tworzył „wspaniały ruch”, czyli Polskę 2050, jest i pozostanie niezależny, bo nie będzie miał żadnego premiera, który zadzwoni do niego jako prezydenta i powie mu: jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię, więc rób to i to.