Były senator o prawyborach w PiS: To jeszcze bardziej rozchwiałoby partię

Przemysław Czarnek kandydatem na prezydenta?

Zdaniem byłego senatora w przyszłości mogą się zdarzyć różne sytuacje. – Na przykład będziemy czytać, że do jakiegoś środowiska politycznego dołączyła grupa byłych działaczy Suwerennej Polski – mówił. – Ja bym się nie zdziwił, gdyby takie informacje się pojawiły na przestrzeni najbliższych miesięcy. Poza tym w kraju tyle się dzieje, że uwaga mediów centralnych mainstreamu nie jest aż tak skupiona na tym połączeniu i na tym konflikcie – który już trochę jest historyczny – między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim i oskarżeń Zbigniewa Ziobry – poniekąd słusznych – o niekonsekwencję i słabość polityki europejskiej Mateusza Morawieckiego – dodał.

Został też zapytany o kandydaturę Przemysława Czarnka na prezydenta RP. – Pan minister Czarnek dał się poznać jako bardzo wyrazisty polityk, prezentuje jasno i otwarcie swoje poglądy, ma swoich zwolenników, ale jak to w takich sytuacjach bywa, ma też i swoich przeciwników i to w ramach również obozu pisowskiego. Tak samo opinia publiczna niewątpliwie byłaby podzielona, gdyby startował. Poza tym proszę zauważyć. Był ministrem edukacji. Pod adresem kierowanego przez niego ministerstwa i tych wszystkich konkursów były formułowane konkretne zarzuty i gdyby on startował to byłby to bardzo dobry instrument do atakowania tego kandydata przez obecnie rządzącą koalicję – powiedział Jackowski.

Przypomniał też, że w założeniach Jarosława Kaczyńskiego – może nie wprost powiedzianych – chodziło o znalezienie takiego kandydata, którego trudno byłoby oskarżyć o nieprawidłowości z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości czy współudział w ekipie rządzącej bezpośrednio w tamtym okresie. – Z tego punktu widzenia np. Karol Nawrocki jest taką osobą – powiedział.

Donald Tusk odwołuje się do retoryki narodowej

Stwierdził też, że to być może osoby z „twardej części” Prawa i Sprawiedliwości chciałyby, żeby był taki kandydat. – Natomiast czy on stwarza większe szanse? Mnie się wydaje, że bez porozumienia politycznego Konfederacją – nie – mówił Jan Maria Jackowski. – Gdyby było takie porozumienie, to byłaby szansa, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości przy takim porozumieniu ma szansę zawalczyć w drugiej turze o zwycięstwo ponieważ suma elektoratów Konfederacji PiS no i części PSL, która która nie poprze np. Rafała Trzaskowskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby działacze PSL czy zwolennicy PSL z mniejszych ośrodków masowo głosowali na Rafała Trzaskowskiego. Z różnych powodów – między innymi z jego antyklerykalizmu i tej walki z krzyżami. Przy takim porozumieniu byłaby szansa. Czy jest możliwość konsensusu gdyby to był Przemysław Czarnek? Nie wiem. Czy takie rozmowy się toczą? Też nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby się toczyły, ponieważ każde z tych środowisk prowadzi swoją strategię polityczną, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie – powiedział.