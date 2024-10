Po wybuchu wojny ok. 1 800 Rosjan otrzymało polskie wizy. Brudziński: W Niemczech 40 tys.

W kontekście afery wizowej Brudziński mówił, że "tego typu nieprawidłowości, również w odniesieniu do jednego z sekretarzy stanu (Piotra Wawrzyka - red.), zostały zdiagnozowane przez służby podległe PiS". - To premier Mateusz Morawiecki informował, że w związku z tymi nieprawidłowościami osoby zostały zatrzymane, wiceminister został zdymisjonowany - dodał.



Ja często rozmawiam z posłami PSL, a nawet zdarzało się z działaczami Polski 2050 i często słyszę: my na druty za Tuska rzucać się nie będziemy Joachim Brudziński, wiceprezes PiS

Brudziński stwierdził też, że „jeżeli były nieprawidłowości, to jest to kapiszon, którym KO przykrywa niespełnione obietnice i ordynarne kłamstwa Tuska dotyczące 100 konkretów na 100 dni”. Aferę wizową w MSZ europoseł PiS nazwał „pseudoaferą”.



Z kim PiS chce przejmować władzę po wyborach prezydenckich w 2025 roku?

Brudzińskiego pytano też o słowa Jarosława Kaczyńskiego – prezes PiS mówił, że jeśli kandydat tej partii wygra wybory prezydenckie wówczas PiS nie będzie czekać do 2027 roku (wyborów parlamentarnych) z przejęciem władzy.



- Ja często rozmawiam z posłami PSL, a nawet zdarzało się z działaczami Polski 2050 i często słyszę: my na druty za Tuska rzucać się nie będziemy, my za nich ginąć nie będziemy, to jest tak grubo, że aż zęby bolą - odparł Brudziński. Na uwagę, że posłowie PSL i Polski 2050 publicznie o tym nie mówią, Brudziński odparł, że „na razie boją się Tuska”, ale „im dalej w las tym strach będzie znikał”. - A my przywrócimy w Polsce praworządność i porządek - dodał.



Wiceprezesa PiS pytano też o nadzieje Konfederacji, z której płyną sygnały, iż jeśli PiS nie wystawi odpowiednio mocnego kandydata w wyborach prezydenckich, to do II tury mógłby wejść kandydat Konfederacji (Sławomir Mentzen). W odpowiedzi Brudziński stwierdził, że Konfederacja zachowuje się czasem jakby jej politycy byli "pożytecznymi idiotami Donalda Tuska". - Mówienie że kandydat Konfederacji będzie w II turze to coś z pogranicza już nie kabaretu, ale całkowitego oderwania się od rzeczywistości - ocenił.