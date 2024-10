Afera z polskimi wizami. Radosław Sikorski: Potwierdzamy, utracono kontrolę

Sikorski dodał, że podjął decyzję o podniesieniu opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen. - Poprzednio polska wiza była jedną z najtańszych w Unii Europejskiej, więc nie dziwota, że obywatele krajów tzw. Globalnego Południa udawali się do polskich konsulatów - zaznaczył.

Szef MSZ mówił też o kwestii wydawania wiz studenckich. - Popieramy przyjazdy do Polski dla prawdziwych studentów na prawdziwe studia. Umiędzynaradawianie naszych uniwersytetów to rzecz ważna. (...) Nie będziemy tolerować wykorzystywania wiz studenckich jako obchodzenia sposobu procedury uzyskiwania wiz do pracy, a więc zjawiska osób, które otrzymywały wizy studenckie, a potem się nie stawiały na studia albo tylko na krótki okres, po to, żeby zamiast tego po prostu w Polsce i w Unii Europejskiej pracować - powiedział.

MSZ: Liczba wydawanych wiz spadła

- W efekcie podjętych działań w ramach obowiązującego prawa widzimy wyraźny spadek liczby wydawanych wiz w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. W pierwszym półroczu tego roku udzielono łącznie 31 proc. mniej wiz wszystkich kategorii (spadek do 203 tys.), w przypadku wiz krajowych spadek o 34 proc. - oznajmił szef MSZ. - Docelowo wszystkie wyżej wymienione działania wpiszą się strategię migracyjną państwa na lata 2025-30 - zadeklarował, odnosząc się do dokumentu, opracowywanego przez działający przy MSWiA międzyresortowy zespół ds. migracji.