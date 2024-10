Wojciech Warski: Premier Donald Tusk skrępowany partyjnymi zależnościami, czyli systemowa patologia

Jedna i druga obietnica wymagają tytanicznej pracy i czasu. O ile rozliczenie polityczne może być skutecznie blokowane przez prezydenta (oby nie przez zwykłe kunktatorstwo międzypartyjne), to rozliczenie karne zależy tylko od determinacji funkcjonariuszy nowego rządu, nowych zarządów spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych oraz wydolności prokuratur. Obserwujemy, że w tym obszarze dzieje się dużo i pozostaje mieć nadzieję, że nie cała dokumentacja została „wyczyszczona” przed oddaniem władzy przez odchodzący układ.

Druga obietnica – „naprawienia” – nie może dotyczyć tylko przywrócenia zdewastowanym instytucjom państwa ich właściwego kształtu i funkcji, co znów może być blokowane przez prezydenta. Istniejące działy zarządzania państwem, nawet nieoptymalnie, „silosowo” zorganizowane, winne być zasilane kadrami profesjonalnymi o sprawdzonych kompetencjach. Droga zdobywania doświadczenia i dochodzenia do wiedzy praktycznej, adekwatnej do skali zadań i wyzwań, może być różnorodna, jednak na końcu decyzje nominacyjne winne wynikać z rzetelnej oceny kompetencji we właściwej każdorazowo procedurze – przez decydentów politycznych w administracji rządowej lub np. komitet nominacyjny spółek Skarbu Państwa. Polski po prostu nie stać na kolejne szybkie awanse kierowców od notabli, wójtów i „znajomych królika” na kluczowe stanowiska zarządcze. Tyle teoria.

A praktyka? Niestety, na skalę większą niż za rządów Zjednoczonej Prawicy kontynuowane jest obecnie wkraczanie władzy ustawodawczej w obszar funkcjonowania władzy wykonawczej. Budzi zdziwienie wejście tak znaczącej liczby posłów do rządu Donalda Tuska, co skutkuje istotnym osłabieniem Sejmu oraz ma zauważalnie negatywny wpływ na sprawność funkcjonowania rządu. Zamiast więc ograniczyć jądro życia politycznego do Sejmu jako miejsca ścierania się poglądów i wykuwania przepisów prawa, kontynuowana jest praktyka prowadzenia polityki we wszystkich obszarach sprawowania władzy.

Kryteria wyboru parlamentarzystów w procesie demokratycznym są zupełnie inne niż kryteria doboru kadr do zarządzania wielkim i specyficznym przedsiębiorstwem, jakim jest państwo

Brak jest oczekiwanej powszechnie od koalicji refleksji nad działaniem wielu poprzednich rządów, nie tylko fatalnych ostatnich ośmiu lat. Skoro premier obiecał Polakom naprawę, to nie może to być tylko powierzchowna zmiana polegająca na wymianie kadr i przywróceniu funkcjonowania organów państwa. A życie polityczne nie może nadal rozlewać się do wszystkich obszarów, do których – nie zawsze w czystych celach – starają się przeniknąć partie.