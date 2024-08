Czy rząd Donalda Tuska wywiązuje się z obietnic? Jednoznaczny wynik sondażu

Czytaj więcej Polityka Minister w rządzie Donalda Tuska o koalicji: To są szachy 5D Myślę, że na stole trzeba przede wszystkim położyć ideę, że musimy wszystkie wewnętrzne spory załatwiać za zamkniętymi drzwiami gabinetów politycznych - mówiła w rozmowie z TVN24 minister ds. równości Katarzyna Kotula.

Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Nowa Lewica deklarowały też zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, zapewnienie niskich cen energii gospodarstwom domowym i firmom, program odnowy bagien i torfowisk, wprowadzenie zasady minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym, gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących, poprawę stanu finansów publicznych, publikację Białej Księgi finansów państwa oraz wprowadzenie "korzystnych i czytelnych" zasad naliczania składki zdrowotnej.

Umowa koalicyjna zawarta przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicą obiecywała także odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, budowę portu zbożowego i powierzchni magazynowych, zwiększenie nakładów na badania i rozwój, zapewnienie artystom zabezpieczenia socjalnego, świadczeń emerytalnych oraz dostępu do systemu opieki zdrowotnej, naprawę i odpolitycznienie mediów publicznych, rozdział Kościoła od państwa, odpolitycznienie służb mundurowych i służb specjalnych, likwidację CBA, wprowadzenie rozwiązań zwiększających aktywność społeczną osób starszych, zwiększenie dostępności mieszkań, rozwijanie sieci kolejowej czy stworzenie zintegrowanego systemu pozwalającego kupić bilet na przejazd z wykorzystaniem dowolnych środków transportu zbiorowego.

Czytaj więcej Polityka Tusk wyklucza start w wyborach prezydenckich. Przedstawił najbardziej prawdopodobny scenariusz Premier Donald Tusk zapowiedział, że nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich poznamy pod koniec roku. Sam nie zamierza startować w wyborach i nie wyklucza, że będzie jeden kandydat całej koalicji 15 października.

Niespełnione 100 konkretów KO. Jak tłumaczył się Donald Tusk?

Koalicja Obywatelska miała też swój zestaw obietnic, które miały zostać zrealizowane w ciągu nieco ponad trzech miesięcy rządów – był to program "100 konkretów na 100 dni rządu". Gabinet Donalda Tuska spełnił kilkanaście z tych stu obietnic w wyznaczonym terminie. Gdy termin upłynął, Donald Tusk opublikował nagranie, w którym odniósł się do sprawy. - 100 konkretów. 100 dni, myślałem, to przecież kawał czasu, niemal epoka. I rzeczywiście, zobaczcie ile rzeczy się wydarzyło, ile spraw załatwiliśmy, chociaż chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze – mówił. Dodał, że jego rząd nie dostał 100 dni spokoju na początek.

- Ale zobaczcie — rozliczenia ruszyły pełną parą, telewizja jest znowu wasza, prokuratura i sądy są wolne od partyjnych nakazów, Polska staje się ponownie europejskim pierwszoplanowym graczem — kontynuował. Wspomniał też o zapowiadanym najpierw przez PiS programie 800+ oraz podwyżkach dla nauczycieli. - Trzeba robić swoje. Będzie przyspieszenie. No i prawa kobiet oczywiście. Tu nie trzeba czekać ani chwili - zadeklarował w marcu.