Władysław Kosiniak-Kamysz: Rozliczenia to nie wszystko

Oczywiście, rozliczenia nie mogą być esencją, ale sprawiedliwość musi być oddana, a krzywdy zadośćuczynione

Czy można liczyć na to, że zreformujecie prawo wyborcze, naprawicie PKW, dacie instrumentarium do oceny procesu wyborczego, zmienicie kategorie komunikatu wyborczego, obejmiecie również nadzorem na przykład internet?

Tak. Byłem na Campusie. Trudna rozmowa, ale bardzo potrzebna. Ona pokazuje, że jest zawsze szansa na dialog. Inaczej to spotkanie się zaczynało, a inaczej się kończyło. Po godzinie były zupełnie inne reakcje młodych ludzi, którzy na początku byli nastawieni sceptycznie. Finalnie młodzi ludzie podchodzili do mnie i mówili: fajnie, że pan przyjechał, bo ma pan trochę inne poglądy, ale jesteśmy w stanie rozmawiać. Gdy przestaniemy w Polsce rozmawiać o swoich poglądach, gdy tylko będziemy w swoich bańkach internetowych, to nic z Polski już nie będzie. Wspólnota to nie jest zamknięcie się w towarzystwie wzajemnej adoracji, to jest też konfrontacja poglądów. Dlaczego do tego nawiązuję? Bo tam padło pytanie o to, że ktoś głosował na kogoś, ale ktoś niżej na liście ma inne poglądy niż ta osoba, na którą ja głosowałem. Młody człowiek pyta, jak to jest możliwe? Mówię, że pan może mieć pretensje do systemu wyborczego, który zastaliśmy, który jest niereprezentatywny.

Uważam, że głosowanie przez internet w kolejnych wyborach europejskich po prostu powinno być

Częstochowski okręg to od lat siedem mandatów. Tam, by zdobyć mandat, trzeba mieć 12–13 proc. poparcia. W Warszawie jest 20 mandatów i nawet nie trzeba osiągnąć 5 proc. To nie jest proporcjonalna ordynacja. Okręgi niezmieniane od lat, niereprezentatywność okręgów premiująca tylko i wyłącznie duże formacje. Na dodatek brak demokracji bezpośredniej, brak głosowania przez internet. Uważam, że głosowanie przez internet w kolejnych wyborach europejskich po prostu powinno być.

Bardzo ważna deklaracja: „będziemy zmieniali prawo wyborcze”. Ja to zapamiętuję.

Trzeba to zrobić teraz, bo gdy będziemy zmieniać prawo wyborcze na pół roku czy rok przed wyborami, to to będzie nieuczciwe.