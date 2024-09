Prokuratura wznawia dochodzenie w sprawie „plecaków Beaty Kempy”

Straty wizerunkowe Beaty Kempy. Polityk nie dostała się do Parlamentu Europejskiego

– Wstąpiłam na drogę sądową w sprawie artykułów w „Gazecie Sycowskiej” – dodaje. W 2020 roku ukazały się na łamach gazety przeprosiny autorki artykułu. Przeprosiła za to, że „rozpowszechniła oczywiście nieprawdziwe informacje, jakoby dary: plecaki szkolne wraz z wyposażeniem zebrane na rzecz dzieci z Aleppo, niemal zgniły po ponadrocznym oczekiwaniu w magazynie na obiecany przez panią Beatę Kempę transport do Syrii, a ponadto zmianie miał ulec plan pani Beaty Kempy co do kręgu beneficjentów rzeczonej pomocy”.

Jak było w rzeczywistości, zbada prokuratura. Pewne już jest to, że w efekcie afery Kempa poniosła spore straty wizerunkowe. Przed czerwcowymi wyborami do europarlamentu mieszkańcy regionu układali dziecięce plecaki pod jej billboardami. Ostatecznie Kempa nie odnowiła mandatu w PE.