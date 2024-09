Witold Zembaczyński: Cena studiów w Collegium Humanum była rewelacyjna

- Absolutnie jest to zaskoczenie. Jeśli chodzi o wątek Collegium Humanum to zaskoczenie trwa od czasu, gdy dowiedziałem się, że ta uczelnia to była lipa – odparł.



- Ja tam studiowałem za własne pieniądze, płaciłem na raty, w czasie pandemii wykorzystałem to okienko, aby zdobyć dodatkowe wykształcenie bez konieczności obecności w Warszawie – tłumaczył.



Jeśli chodzi o wątek Collegium Humanum to zaskoczenie trwa od czasu, gdy dowiedziałem się, że ta uczelnia to była lipa Witold Zembaczyński, poseł KO

- Były to wtedy najtańsze studia. Dziś ten dyplom jest nic nie wart. I to jest moja pretensja do Ryszarda Czarneckiego i do tych wszystkich, którzy przyczynili się do afery Collegium Humanum, bo Bogu ducha winne osoby, które w dobrej wierze poszły tam studiować, mogą sobie ten dokument powiesić na ścianie – ubolewał poseł.



Zembaczyński tłumaczył, gdy decydował się na studia w Collegium Humanum szukał uczelni, na której stosunek jakości do ceny byłby najkorzystniejszy. - Cena była rewelacyjna. Wtedy zapłaciłem chyba 4-5 rat po 2,5 tys. złotych - wspominał.



Poseł wyraził też nadzieję, że kiedy minister nauki i szkolnictwa wyższego formalnie podejmie decyzję o nieważności dyplomów z Collegium Humanum, będzie można starać się o rekompensatę i zwrot pieniędzy za studia w tej placówce.