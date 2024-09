„Jak wielu z was oglądałam dziś wieczorem debatę. Jeśli nie zrobiliście tego dotychczas, teraz jest świetny czas, by zapoznać się z poruszanymi kwestiami i stanowiskami, jakie kandydaci przyjmują w tematach, które są dla ciebie najważniejsze. Jako wyborca ​​upewniam się, że oglądam i czytam wszystko, co mogę na temat proponowanej przez nich polityki i planów dla kraju" - napisała piosenkarka.



Taylor Swift zapowiada, że zagłosuje na Kamalę Harris i Tima Walza

Swift napisała następnie, że ostatnio dowiedziała się, że sztuczna inteligencja wykreowała materiał, w którym udziela ona, rzekomo, wsparcia Donaldowi Trumpowi. „To naprawdę wzbudziło moje obawy dotyczące sztucznej inteligencji i niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. Doprowadziło mnie to do wniosku, że jako wyborca muszę bardziej transparentnie informować o moich rzeczywistych planach w kwestii wyborów. Najprostszym sposobem do walki z dezinformacją jest prawda” - stwierdziła.



Następnie Taylor Swift oświadczyła, że zagłosuje na Kamalę Harris i Tima Walza w wyborach prezydenckich w USA. „Głosuję na Kamalę Harris, ponieważ walczy ona o prawa i sprawy, które – moim zdaniem – potrzebują, wojownika, który będzie o nie walczył. Uważam, że jest ona silną i utalentowaną liderką i wierzę, że możemy osiągnąć znacznie więcej w kraju, jeśli będziemy kierowani przez spokój, a nie przez chaos. Jestem też pokrzepiona (...) jej wyborem kandydata na wiceprezydenta, Toma Walza, który bronił praw LGBTQ+, prawa do in vitro, prawa do decydowania przez kobietę o jej ciele przez dekady” - dodała.



Taylor Swift kończy wpis podpisem: Bezdzietna kociara

Taylor Swift napisała następnie, że dokonała wyboru na podstawie tego, czego dowiedziała się o kandydatach i zachęciła innych, by zrobili to samo.