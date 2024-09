Tusk dementuje, temat nie znika. Dlaczego wciąż wraca myśl, że będzie kandydował?

Wybory prezydenckie, które odbędą się w przyszłym roku, budzą jesienią tego roku coraz więcej emocji. Głownie za sprawą ich stawki: to przyszłość koalicji rządzącej oraz dalsze losy prawicy. Ani to, kto będzie kandydował, ani oczywiście ich wynik nie jest jeszcze przesądzony. Za to pewne jest jedno: w ostatnich miesiącach cały czas jak bumerang wraca wielokrotnie dementowany scenariusz: kandydatem Koalicji Obywatelskiej nie będzie Rafał Trzaskowski, tylko premier Donald Tusk. Sam premier wielokrotnie wykluczał już taki rozwój wypadków. Nie zmieniło to zbyt wiele, jeśli chodzi o te spekulacje. Dlaczego?

Reklama

PiS podsyca niepewność

Jedną z być może najprostszych odpowiedzi na to pytanie jest to, że za każdym razem, gdy premier Tusk zaprzecza, że będzie kandydował na prezydenta, politycy PiS przypominają w porannych i wieczornych programach publicystycznych oraz w mediach społecznościowych, że premier już raz zapewniał wiele lat temu, że nie podejmie ważnej decyzji – przejścia do Unii Europejskiej, a i tak ostatecznie to zrobił.

Swoje dokłada oczywiście Marek Sawicki z PSL, który podsyca na własną rękę spekulacje o kandydowaniu Tuska

Politycy PiS w kuluarach – również na poziomie najwyższych władz partii – podkreślają, że chcą być gotowi właśnie na sytuację, w której to ostatecznie Tusk, a nie Trzaskowski kandyduje. Stąd, być może, wbrew pierwotnym planom partia Kaczyńskiego ze swoim kandydatem będzie czekać, aż Koalicja Obywatelska się określi. Ale to nie jest wystarczająca odpowiedź na pytanie. Swoje dokłada oczywiście Marek Sawicki z PSL, który podsyca na własną rękę spekulacje o kandydowaniu Tuska. Ale to nadal mało.

Kwestia kalendarza

Elementem całej tej historii jest też kalendarz. Z wielu względów – również zapewne w obawie przed zbyt szybkim „wypaleniem się” w prekampanii własnego kandydata – Koalicja Obywatelska nie spieszy się z ogłoszeniem swojej decyzji. Samo w sobie to też daje paliwo spekulacjom, że mimo iż to Rafał Trzaskowski jest faworytem, ostateczna decyzja będzie jednak inna. To jeden z czynników, dla których pełne wygaszenie tematu „Tusk kandydatem” może być dla premiera ostatecznie niemożliwe aż do samej decyzji.