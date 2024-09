Turcja gra z Rosją. Kreml "zadowolony", Waszyngton bezsilny

Czytaj więcej Dyplomacja USA nałożą sankcje na Turcję? Erdogan zapowiada kolejny zakup S-400 Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że Turcja nadal zamierza kupić drugą partię rosyjskich systemów rakietowych S-400. Decyzja ta może doprowadzić do napięć w NATO i wywołać nałożenie sankcji na Ankarę przez USA.

Turcja pierwsza w kolejce do BRICS

Akronim BRICS wziął się od pierwszych liter nazw krajów, które założyły organizację. Chodzi o Brazylię, Rosję, Indie i Chiny. Później dołączyła do nich RPA. To właśnie na szczycie przywódców organizacji w Johannesburgu w 2018 roku postanowiono podwoić liczbę państw członkowskich. Zgłosiły się m.in. Indonezja, Argentyna i Azerbejdżan, ale to zbliżenie z Turcją okazało się najskuteczniejsze. Odpowiedź na podanie Ankary ma byś rozważana na szczycie BRICS w rosyjskim Kazaniu pod koniec października, jednak już teraz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził zadowolenie z inicjatywy Erdogana.

Niemal 90-milionowa Turcja, która kontroluje wyjście z Morza Czarnego i ma drugą pod względem liczebności wojsk armię w NATO, ma strategiczne znaczenie tak dla Moskwy, jak i Waszyngtonu. Dlatego choć wobec obu Erdogan prowadzi niejednoznaczną grę, ani Rosjanie, ani Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na zerwanie relacji z Turkami. Tureckie władze co prawda nigdy nie potępiły rosyjskiej napaści na Ukrainę, ale odegrały kluczową rolę w zdjęciu przez Moskwę morskiej blokady na eksport ukraińskiego zboża oraz dostarczyły Ukraińcom dronów, które mają fundamentalne znaczenie w obronie kraju. W ub.r. to także tureckie uzbrojenie i poparcie polityczne pomogły Azerbejdżanowi odbić od Armenii Karabach, co oznacza daleko idące osłabienie kontroli Moskwy nad regionem Kaukazu.

Turcja potrzebuje Unii Europejskiej, aby uniknąć bankructwa

Jednocześnie jednak Erdogan podjął decyzję o zakupie rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej S-400 i miesiącami blokował akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. Zaś Turcja jest głównym wakacyjnym kierunkiem dla Rosjan, co w jakiejś mierze rekompensuje zamknięcie dostępu dla nich większości Europy. Napięcia w relacjach z Ankarą doszły do takiego poziomu, że Waszyngton nie zgadza się na sprzedaż Turkom swojego najnowszego myśliwca – F-35.

Zbliżenie z BRICS nie zrekompensuje jednak Turkom dobrych relacji z Zachodem. Mowa o luźnej strukturze współpracy gospodarczej i politycznej na wzór G7. Jednak ponad połowę handlu zagranicznego Turcja prowadzi z Unią Europejską, z którą wiąże ją unia celna. Ankara chciałaby ją poszerzyć o produkty rolne, ale nie ma na to zgody Brukseli. Od referendum w 2017 roku, które przekształciło Turcję z republiki parlamentarnej w prezydencką z ogromnymi uprawnieniami dla głowy państwa, proces budowy autorytarnego reżimu bardzo przyspieszył. Trzeba już mówić o fasadowej demokracji bez wolności mediów czy niezależności wymiaru sprawiedliwości. Politycznie i kulturowo rządzony od 21 lat przez Erdogana (najpierw jako premiera a od 2014 roku jako prezydenta) kraj nie ma więc swojego miejsca w zjednoczonej Europie.