- Łącznie na dziś PiS straci ponad 54 mln zł. Natomiast my jesteśmy jeszcze przed przyjęciem – na innej już podstawie – finansowego sprawozdania rocznego partii. Jeśli w okresie 66 dni kampanii, od 8 sierpnia do 13 października, uznaliśmy nieprawidłowości na kwotę 3,6 mln zł to trudno przewidywać, że będziemy postępowali wbrew własnej decyzji i uznamy, że w całym roku 2023 wszystko było w porządku – dodał.



Ja nie mam wiedzy ile pieniędzy ma PiS. Ile ma na kontach, ile ma w innych miejscach – a powinna mieć tylko na kontach Ryszard Kalisz, członek PKW

- Jeśli PKW nie przyjmie tego sprawozdania za 2023 rok to PiS traci subwencję za całe cztery lata tej kadencji – podsumował.



Kalisz mówił też, że za odrzuceniem sprawozdania PiS było pięć głosów, trzy były przeciwne, a jeden wstrzymujący.

O nieprawidłowościach, których dopuścił się PiS Kalisz mówił, że Prawo i Sprawiedliwość „powinno mieć dużą wdzięczność do członków PKW, również tych wybranych przez członków koalicji demokratycznej”. - Było 69 pikników wojskowych. Ja znalazłem agitację na ośmiu. A w końcu przyjęliśmy tylko dwa, ponieważ inni członkowie PKW mnie przegłosowali, bo stwierdzili, że na pozostałych sześciu to nie było takie wyraźne – mówił. - Podobnie nie zostały zaliczone wszystkie pikniki dotyczące (promowania) 800plus. Tam się pojawiali posłowie, oni się promowali, ale po to, aby się zaliczyć do nieuprawnionych przysporzeń musi być agitacja – wyjaśnił.