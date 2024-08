Senator z Minnesoty przemawiając na konwencji Partii Demokratycznej, która formalnie wyznaczyła jego i Kamalę Harris jako kandydatów ugrupowania na prezydent i wiceprezydenta USA, mobilizował działaczy i sympatyków tej partii do zaangażowania się w kampanię wyborczą.



Tim Walz ostrzega przed Projektem 2025

W swoim przemówieniu Walz wiele razy krytykował Donalda Trumpa i jego kandydata na wiceprezydenta, JD Vance'a. - Chodzi o odpowiedzialność, jaką mamy wobec swoich dzieci, wobec każdego z nas i wobec przyszłości, którą budujemy wspólnie, w której wszyscy mogą żyć tak, jak chcą. Ale nie wszyscy odczuwają tę samą odpowiedzialność. Niektórzy po prostu nie rozumieją, co oznacza bycie dobrym sąsiadem. Weźcie takich Donalda Trumpa i JD Vance'a – stwierdził.



- Ich Projekt 2025 sprawi, że wielu ludziom, którzy po prostu chcą żyć swoim życiem, będzie trudniej. Wiele razy udawali, że nic o tym nie wiedzą. Ale ja spędziłem wystarczająco wiele czasu jako trener szkolnej drużyny futbolowej, by wiedzieć - i zaufajcie mi tu – jeśli ktoś poświęca czas, by opracować podręcznik do gry, z pewnością go wykorzysta – dodał.



Projekt 2025 to polityczna inicjatywa przedstawiona przez konserwatywny think tank Heritage Foundation, którego celem jest promowanie konserwatywnej i prawicowej agendy, by przekształcić administrację federalną USA w przypadku wygrania wyborów prezydenckich przez Donalda Trumpa.