Grupa jasnowidzek zarejestrowała partię. Chcą wykorzystać umiejętności w polityce

Jest nie tylko jasnowidzką. W internecie przedstawia się też jako coachka duchowa i terapeutka. Organizuje spotkania, podczas których uczy lepiej przeżywać swoje życie. Podczas ostatniego, „Festiwalu 2 dni w świetle” w Gdyni, gościem specjalnym była piosenkarka Urszula.

Izabela Trędowicz mówi, że swoje umiejętności chce wykorzystać w polityce. – Z moją najlepszą uczennicą chcemy stworzyć cykl spotkań, podczas których jasnowidze będą mówić, jakie widzą rozwiązania problemów naszego kraju. Dotąd polityką zajmowali się politycy, czas postawić na osoby, które chcą i potrafią coś zmienić. Odblokujmy potencjał Polaków, a ten świat będzie inny – zachęca.

To już druga zaskakująca partia w ostatnich latach. Wcześniejszą założyli kabareciarze

I nie jest to pierwsze tak zaskakujące ugrupowanie, które pojawiło się ostatnio w Polsce. W 2022 roku jako pierwsi poinformowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że partię Z Miłości do Koryta zarejestrowali członkowie Kabaretu Malina. Od kilku lat nagrywa on i emituje w internecie paradokumentalny serial satyryczny „Królowie Żyta”, którego jeden z bohaterów już w pierwszym odcinku zapowiada założenie partii. Ten plan kabareciarze postanowili zrealizować w świecie realnym.

Zarejestrowanie ugrupowania nie jest łatwe, bo wymaga m.in. zebrania co najmniej tysiąca podpisów. Czy pojawienie się takich partii świadczy o zmęczeniu Polaków polityką rozumianą w tradycyjny sposób? Politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk twierdzi, że nie. – Polski system partyjny należy do najbardziej stabilnych w Europie i cieszy się wysoką legitymizacją społeczną – mówi. – Przypadki zakładania partii przez kabareciarzy zdarzają się na całym świecie, o czym może świadczyć przykład Ruchu Pięciu Gwiazd, wciąż odgrywającego rolę we włoskiej polityce. Często celem takich ugrupowań jest wykpienie słabo legitymizowanego systemu partyjnego – tłumaczy.