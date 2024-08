- Wojska dronowe powstają. Teraz musimy ustalić, które rodzaje sił zbrojnych tego najbardziej potrzebują - dodał.



W kontekście wydatków na polską armię i tego, gdzie znaleźć na to pieniądze, Kosiniak-Kamysz odparł, że „bezpieczeństwo nie może mieć ograniczeń” ponieważ „zagrożenie bezpieczeństwa państwa polskiego jest najpoważniejsze od dekad”. Wicepremier postulował przy tym, by wydatki na armię nie były przez UE wliczane do deficytu i do długu. - Takie głosy od wielu ministrów obrony słyszę - zaznaczył.



- Polska armia jest gotowa do obrony ojczyzny – to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć - podkreślił Kosiniak-Kamysz. - Mamy plany sojusznicze, mamy pierwszy raz – może poza rokiem 1920, gdy te sojusze się sprawdziły – sytuację, w której jesteśmy w realnym sojuszu, któremu my pomagamy jeśli potrzeba – dodał mając na myśli NATO.



- Dziś polska armia jest lepiej przygotowana do obrony ojczyzny niż wczoraj. Jutro będzie lepiej przygotowana niż dziś - mówił też Kosiniak-Kamysz.