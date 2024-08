Czytaj więcej Polityka Nowacka o rozliczeniach w edukacji. "Mucha złożyła doniesienie do prokuratury" Mamy ponad 3 mln zł wpływów w budżecie, 10 w procesie - powiedziała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska), odnosząc się do rozliczeń programu "willa plus". W rozmowie z TVN24 przyznała tez, że nie wie, ile dzieci z Ukrainy będzie od września uczyć się w polskich szkołach.

A na czym polegać ma wadliwość tego przepisu?

Wadliwość art. 12 ust. 2 polega na tym, że konstytucja z 1997 r. przyjęta pięć lat później wprowadziła ograniczenia dotyczące zasad wydawania aktów wykonawczych do ustaw, czyli rozporządzeń. Według art. 92 ust. 1 konstytucji ustawa, upoważniając określony organ, w tym wypadku ministra edukacji, do doprecyzowania zasad nauczania religii w szkole, powinna zawierać wytyczne co do treści rozporządzenia, w jakim kierunku powinna iść regulacja ministerialna. Zmiana tego artykułu możliwa jest w drodze procedury ustawodawczej, ale można próbować go uchylić, kierując wniosek o stwierdzenie niezgodności tego przepisu z przepisami dotyczącymi zasad wydawania rozporządzeń do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem, skoro to nie zostało zrobione, należy respektować ten artykuł ustawy z 1991 r.

Tymczasem, z tego co wiem, przedstawiciele Kościoła katolickiego zostali zaproszeni do ministerstwa i zakomunikowano im propozycje legislacyjne. Przyjęli to do wiadomości, ale niczego nie uzgodniono. Nie został podpisany żaden dokument mówiący o porozumieniu. A jeżeli chodzi o Kościoły i związki wyznaniowe nierzymskokatolickie, w tym skupione w Polskiej Radzie Ekumenicznej, to wg informacji uzyskanej od jednego z Kościołów członkowskich Rady przewidziano pierwotnie konsultacje online, które również nie zakończyły się porozumieniem w formie pisemnej. To forma wymagana dla celów dowodowych. Jeżeli informacje o konsultacjach online były prawdą, to byłby to wyraz lekceważenia w stosunku do Kościołów nierzymskokatolickich.

Czyli rozumiem, że żaden z 22 związków wyznaniowych, prowadzących nauczanie religii w polskim systemie oświaty, nie podpisał żadnego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i nie ma zgody żadnego z nich na wprowadzane zmiany? Jak to należy ocenić?

Minister Nowacka, wydając rozporządzenie nowelizujące bez porozumienia z Kościołami i związkami wyznaniowymi, naruszyła art. 12 ust. 2 obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty. Postąpiła też niezgodnie z rozporządzeniem premiera z 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej. Naruszyła w konsekwencji fundamentalną konstytucyjną zasadę legalizmu, czyli praworządności, stanowiącą, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Co Kościół katolicki czy inne związki wyznaniowe powinny teraz zrobić, jaka jest droga obrony ich praw?

Rozporządzenie minister Nowackiej ze względów proceduralnych jest wadliwe, jest nielegalne, a w związku z tym jest niekonstytucyjne. I moim zdaniem należy zaskarżyć ten akt do Trybunału Konstytucyjnego. A jeśli zostanie zaskarżone, to Trybunał – niezależnie od przeważającej w nim opcji politycznej czy światopoglądowej – powinien wydać wyrok stwierdzający niekonstytucyjność tego rozporządzenia. Nie ma innego wyjścia.

Kto może wnioskować do Trybunału, zaskarżając określoną ustawę lub rozporządzenie?

Wnioskować mogą zwłaszcza organy państwa, czyli m.in.: prezydent RP, grupa co najmniej 50 posłów, co najmniej 30 senatorów, prokurator generalny, premier, rzecznik praw obywatelskich czy I prezes SN, ale także Kościoły i inne związki wyznaniowe. Ponieważ owe rozporządzenie dotyczy spraw objętych ich zakresem działania. To znaczy występują ich centralne organy kierownicze, przewidziane do reprezentacji. W przypadku związków wyznaniowych innych niż Kościół katolicki sprawa jest prosta, bowiem mają one swoje organy centralne na terenie Polski. W przypadku Kościoła katolickiego kierowniczym organem centralnym jest Stolica Apostolska. Konferencja Episkopatu Polski moim zdaniem nie ma prawa sama z siebie wystąpić z takim wnioskiem do Trybunału, ale Stolica Apostolska może ją do tego upoważnić.