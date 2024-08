Rząd powinien zapłacić rodzinie Andrzeja Leppera? „Samoobrona” apeluje do premiera

Samoobrona grozi protestami przed rządowymi budynkami

A jeśli nie? — Będziemy interweniować w różnych instytucjach. Jeśli to nie pomoże, przyjedziemy do Warszawy. Zbierzemy delegacje ze związku i będziemy protestować przed Ministerstwem Sprawiedliwości albo przed Kancelarią Premiera — zapowiada przewodniczący "Samoobrony".

Andrzej Lepper urodził się 13 czerwca 1954 r. w Stowięcinie. Był wicepremierem i ministrem rolnictwa w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, a także wieloletnim przewodniczącym Samoobrony RP.

Swoją karierę polityczną rozpoczął jeszcze w latach PRL. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, a także do PZPR. Po raz pierwszy do Sejmu kandydował (bez powodzenia) już w wolnej Polsce — w 1991 r. W następnych latach założył Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i zasłynął przede wszystkim z akcji blokowania dróg i nawoływania do niespłacania kredytów. Z czasem związek przerodził się w partię polityczną, a Lepper wystartował w wyborach prezydenckich.