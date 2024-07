Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej ws. finansów PiS. Emocje po prawej stronie

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ma zdecydować w środę o finansowaniu partii politycznych. PiS grozi utrata części finansowania i ugrupowanie już zapowiada potencjalne odwołanie do Sądu Najwyższego – jeśli decyzja będzie niekorzystna. Z kolei koalicja rządząca zapowiada zmiany w prawie, jeśli decyzja będzie po myśli partii Jarosława Kaczyńskiego. W tle ogromne emocje, ale i dyskusja o przyszłości polskiej prawicy.

PKW ma dokumenty. PiS: Koniec demokracji?

Zgodnie z naszymi informacjami PKW ma analizować dokumenty nadesłane zarówno z rządu, jak i z prokuratury. Chodzi nie tylko o Fundusz Sprawiedliwości, z którego pieniądze miały iść na kampanię Zjednoczonej Prawicy, ale też np. finansowanie tzw. pikników 800+. Dużą wiedzę na temat finansowania przez PiS kampanii PKW ma posiadać z dokumentów przygotowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz ministerstw. – Jest nad czym pracować, sprawa nie jest przesądzona – twierdzi nasz informator. PiS stawia sprawę jasno. – Po tej decyzji, gdyby ona była po myśli obecnie rządzących, to można powiedzieć, że demokracji też już w Polsce nie będzie – stwierdził we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jednocześnie przyznał, że dla polskiej demokracji zbliża się „dzień próby”.

Co dalej z prawicą?

Kłopoty z PKW to niejedyny problem PiS. Wciąż wrze w Małopolsce. Zaskoczeniem dla większości naszych rozmówców jest decyzja lokalnych władz o tym, że polityk młodego pokolenia – Michał Drewnicki – przestał być krakowskim pełnomocnikiem PiS. Zastąpiła go była małopolska kurator Barbara Nowak, znana z bardzo skrajnych poglądów. – Trzeba to przyznać. Wizerunkowo na tym przegrywamy na całej linii – twierdzi jeden z naszych rozmówców z partii Kaczyńskiego. Zdziwienie w tej sprawie wyraziła też była premier Beata Szydło, która uznała, że ktoś w partii „stracił kontakt z rzeczywistością”.

PiS miało się jesienią skupić na strukturach lokalnych, wiosną zaś na na kampanii prezydenckiej, ale jeden z naszych, dobrze poinformowanych, rozmówców kreśli sensacyjny scenariusz, jeśli chodzi o rozwój sytuacji. – Jeśli PKW zabierze nam pieniądze, to po decyzjach w Małopolsce ferment tylko się wzmocni. Kto wie, czy nie doprowadzi to do przełamania i realizacji tego, o czym mówi się od lat – powstania nowego projektu na bazie, a bardziej na gruzach PiS – stwierdza.