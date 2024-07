Lider mniejszości w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries, we wpisie na platformie X napisał: "myślami i modlitwami jesteśmy z byłym prezydentem Trumpem... Ameryka jest demokracją. Polityczna przemoc jakiegokolwiek rodzaju nigdy nie jest akceptowalna".



„Chociaż nie wiemy co dokładnie się stało, powinniśmy wszyscy czuć ulgę, że były prezydent Trump nie został poważnie ranny i wykorzystać ten moment, by powrócić do uprzejmości i szacunku w naszej polityce” - napisał były prezydent Barack Obama. "Michelle i ja życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia" - dodał były prezydent.

Gabby Giffords, była kongresmenka z Arizony, która sama została postrzelona w 2011 roku, w wydanym oświadczeniu napisała, że „polityczna przemoc jest straszna”. „Wiem o tym” - dodała.



„Mam byłego prezydenta Trumpa i wszystkich tych, którzy ucierpieli w czasie tego niedającego się obronić aktu przemocy w swoim sercu. Polityczna przemoc jest nieamerykańska i nigdy nieakceptowalna” - podkreśliła.