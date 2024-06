Również inne niż Australia państwa koalicji Five Eyes borykają się też z deficytem żołnierzy w swoich Siłach Zbrojnych

Dla Australii kluczowe jest to, by szlaki morskie i powietrzne umożliwiające temu państwu handel z resztą świata były otwarte. Dlatego — jak zauważył Marles — szlaki te mogą być celem działania wrogich Australii sił. Dlatego australijska armia musi być gotowa do mierzenia się z takim wyzwaniem.



Czy Australia będzie rywalizować o żołnierzy z Nową Zelandią? Tej ostatniej też ich brakuje

Nowozelandczycy, którzy mieszkają w Australii od co najmniej roku, będą mogli wstępować w szeregi australijskiej armii od lipca. Z kolei obywatele USA, Wielkiej Brytanii i Kanady z prawem stałego pobytu w Australii będą mogli pełnić służbę w australijskiej armii od stycznia 2025 roku.



AP zauważa jednak, że również inne niż Australia państwa koalicji Five Eyes borykają się też z deficytem żołnierzy w swoich Siłach Zbrojnych. W Wielkiej Brytanii premier Rishi Sunak zapowiedział wprowadzenie obowiązkowej rocznej służby wojskowej lub służby zastępczej dla 18-latków jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory. Z kolei Nowej Zelandii brakuje ok. 1 300 żołnierzy — w latach 2021-2023, w związku z odejściami z armii, siły zbrojne tego kraju straciły 30 proc. stanu osobowego. Jednak minister obrony Nowej Zelandii, Judith Collins zwraca uwagę, że między jej krajem a Australią nie dojdzie do rywalizacji o żołnierzy, ponieważ australijskie przepisy zakazują rekrutacji do armii Australii żołnierzy, którzy w ostatnich dwóch latach służyli w innej armii.



- Australia jest jedynym sojusznikiem Nowej Zelandii i będziemy nadal utrzymywać bardzo bliskie stosunki — podkreśliła Collins.