Ks. prof. Robert Nęcek: Państwo świeckie, nie laickie

Drugim składnikiem pokoju jest prawda. Oznacza to, że „pokój – według Jana Pawła II – jest zawsze możliwy, jeśli się go szczerze pragnie”. A pragnąć szczerze pokoju to znaczy reagować na wszelkie próby zakłamania życia publicznego i manipulowania ludźmi. Z tej racji, aby przywrócić prawdę w życiu prywatnym i życiu publicznym, należy „nazywać po imieniu każdy akt przemocy, w jakiejkolwiek formie on się przejawia”, gdyż przemoc zawsze swoje korzenie ma w kłamstwie, dlatego „przez nieprawdę należy rozumieć każdą formę i to na jakimkolwiek poziomie, wyrażającą brak, odrzucenie czy wzgardę prawdy, a więc kłamstwo we właściwym tego słowa znaczeniu, informacje niepełne i zniekształcone, propagandę stronniczą, manipulowanie środkami przekazu i tym podobne”.

Słusznie więc napisała Marta Cugier na swoim profilu facebookowym, wokalistka zespołu Lombard: „jak można w takich państwach, gdzie większość stanowią wyznawcy jakiejś religii, zabronić używania symboli religijnych w urzędach. To jest takie głupie, że trudno jest w to uwierzyć. Nie zgadzam się na eliminację chrześcijaństwa z życia publicznego w Polsce, w której nadal 75 proc. obywateli deklaruje przynależność do tej grupy wyznaniowej”.

Ważną sprawą staje się promowanie państwa świeckiego

Niewątpliwie dla zabezpieczenia porządku dobrobytu ważną sprawą staje się promowanie państwa świeckiego. Już Pius XII – charakteryzując model neutralności państwa realizowany w powojennych Włoszech – użył określenia: „zdrowa świeckość państwa”. W tym kontekście nie można więc mylić państwa laickiego z państwem świeckim, gdyż jest to karygodny błąd i świadczy o niskiej kulturze intelektualnej. Tymczasem nieustannie używa się tych pojęć zamiennie, wywołując naukowe zamieszanie i mętlik pojęciowy.

Państwo świeckie jest państwem niereligijnym, czyli nieutożsamiającym się z ostatecznym celem życia obywateli, ale uznającym prawo do poszukiwań religijnych

Dosłownie państwo świeckie jest państwem niereligijnym, czyli nieutożsamiającym się z ostatecznym celem życia obywateli, ale uznającym prawo do poszukiwań religijnych. Natomiast państwo laickie jest państwem programowo usiłującym wykluczyć małymi kroczkami wszelki aspekt i symbol religijny z życia publicznego. Taka perspektywa to forma ukrytego lub jawnego totalitaryzmu. Nieprzypadkowo więc papież Franciszek w 2023 roku podkreślił, że „państwo musi być świeckie, bo kraje wyznaniowe źle kończą”.