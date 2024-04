Łukasz Filipowicz, kim jest nowy burmistrz Zakopanego?

Nowy burmistrz Zakopanego to absolwent amerykańskiego uniwersytetu Clark University na kierunku Master of Science in Professional Communication. Ukończył też studia MBA — Master of Business Administration w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydział Zarządzania szwajcarskiej szkoły Swiss Hotel Management School oraz brytyjskiego University of Derby na kierunku Hospitality and Events Management.

Gdyby w Zakopanem działo się dobrze ,to by mnie w kampanii nie było. Gdyby działo się dobrze to należałoby to jedynie dalej kontynuować. Łukasz Filipowicz

Doświadczenie zdobywał pracując i szkoląc się m.in w Szwajcarii, Czechach i Polsce. Obecnie jest dyrektorem Ośrodka FIAN w Zakopanem. W latach 2014-2018 był wiceprzewodniczącym oraz radnym rady miasta Zakopane.



„Gdyby w Zakopanem działo się dobrze ,to by mnie w kampanii nie było. Gdyby działo się dobrze to należałoby to jedynie dalej kontynuować. Ale nie dzieje się dobrze, potrzebna jest zmiana. To nie jest tylko moje zdanie, to zdanie większości Zakopiańczyków, to Wasze zdanie” - pisał w ostatnim dniu kampanii wyborczej Filipowicz.