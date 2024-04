Sondaż: Kto kandydatem KO na prezydenta. Donald Tusk bez szans w tym starciu

37,6 proc. badanych wskazało Rafała Trzaskowskiego.



11,8 proc. respondentów — Donalda Tuska.



31 proc. badanych uważa, że najlepszym kandydatem KO byłby ktoś inny.



19,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



- Rafał Trzaskowski cieszy się szczególną popularnością wśród respondentów do 24 roku życia (46%). Obecnego prezydenta Warszawy najczęściej wskazują respondenci zarabiający od 3001 zł do 5000 zł netto (44%). Biorąc pod uwagę klasę miejscowości Rafała Trzaskowskiego za najlepszego kandydata KO na prezydenta Polski najczęściej uważają osoby z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (48%) - komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.