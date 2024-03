Wystąpienie Ursuli von der Leyen. „UE to nie tylko bankomat, jak chce Orbán”

— Jesteśmy partią ludzi i dbamy o to, co dla nich ważne – przekonywała w swoim wystąpieniu von der Leyen. Szefowa KE mówiła, że wiele osób obawia się o przyszłość. Przypominała jednak, że w ostatnich pięciu latach świat nawiedziła pandemia i wojna w Ukrainie, a Unia podołała tym wyzwaniom. – W trudnych czasach, Europa będzie was wspierać – zapewniała Europejczyków. - Jesteśmy dumni z Donalda Tuska za przywrócenie praworządności w Polsce – mówiła, wymieniając osoby, którym dziękowała za zaangażowanie, m.in. Robercie Metsoli, szefowej PE. – To są nasi liderzy – dodała.

– Nie ma ochrony klimatu bez konkurencyjnej gospodarki – powiedziała. Stworzymy ekologiczna gospodarkę tutaj, w Europie – obiecywała. Obiecywała odbiurokratyzowanie gospodarki i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. – EPL zawsze stała po stronie rolników – przekonywała. Wśród zagrożeń dla Europy, wymieniła siły radykalnej prawicy, jak AfD, Zjednoczenie Narodowe czy Konfederację, które oskarżyła o służenie interesom wrogom Europy.

PAP

– Naszym zobowiązaniem jest stworzenie stanowiska komisarza do spraw obrony – mówiła, przekonując, że Europa musi zbudować broń najnowszej generacji, która będzie w stanie wygrywać na polu walki. – Demokracja, bogactwo, bezpieczeństwo – to nasze cele. Ale bez każdego z nich, nie ma pozostałych. – mówiła. – Walczymy razem za Europę, niech żyje Europa – zakończyła swoje przemówienie.

– Europa to nie tylko rynek, jak chcą liberałowie. To nie tylko bankomat, jak chce Orbán, to nie biurokracja, jak chce lewica. To pewien sposób życia - mówił w wystąpieniu popierającym von der Leyen Manfred Weber, przewodniczący EPL. Dziękował też Donaldowi Tuskowi, Platformie i PSL za uratowanie tych wartości i tego stylu życia w Polsce. – Europa nie jest doskonała. Ale to najlepsza Europa jaką mieliśmy w historii – mówił Weber przekonując, że z przywództwem von der Leyen Unia będzie dalej bronić swoich wartości.