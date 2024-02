Prawo do aborcji we Francji. Żadna partia go nie kwestionuje

Żadna z głównych francuskich partii politycznych reprezentowanych w parlamencie nie kwestionowała prawa do aborcji, które zostało zdekryminalizowane w 1975 roku.

Rząd we wstępie do projektu ustawy wspomniał, że prawo do aborcji jest zagrożone w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2022 roku Sąd Najwyższy uchylił 50-letnie orzeczenie, które je gwarantowało

„Niestety, to wydarzenie nie jest odosobnione: w wielu krajach, nawet w Europie, istnieją nurty opinii, które za wszelką cenę starają się utrudniać kobietom swobodę przerywania ciąży, jeśli tego chcą” – czytamy we wstępie do francuskiej ustawy.

„W Polsce kontrowersyjne zaostrzenie i tak już restrykcyjnego prawa aborcyjnego wywołało masowe protesty” — przypomina Associated Press. „Polski Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku orzekł, że kobiety nie mogą już przerywać ciąży w przypadku poważnych wad płodu, w tym zespołu Downa”.