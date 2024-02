Tomasz Siemoniak: Protesty rolników? Mam nadzieję na dialog i pokojowe rozwiązanie

Koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że wraz z ministrem sprawiedliwości pracuje nad tym, jak doprowadzić nazwiska inwigilowanych Pegasusem do świadomości publicznej.

Jak podkreślił Siemoniak, należy dokładnie zbadać sprawę Pegasusa, by w przyszłości wyeliminować możliwość nielegalnego inwigilowania obywateli przez państwo. - Musimy wziąć pod uwagę kwestie prawne, te wszystkie działania mają związek z konkretnymi śledztwami, decyzjami sądów, działaniami prokuratury - powiedział polityk. - Mamy komisję śledczą, która zaczęła pracować, więc jest to złożona sprawa. Naszą intencją jest to, żeby jak najwięcej w tych wszystkich sprawach ujawnić - dodał koordynator do spraw służb specjalnych.