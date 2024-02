Ukraińcy odwołali zaproszenie dla Andrzeja Dudy na rocznicę wybuchu wojny? Marcin Mastalerek odpowiada

W kontekście apelu o spotkanie przy granicy, który odrzucił premier Donald Tusk zapowiadając, że o proteście rolników będzie można rozmawiać w czasie spotkania rządów Polski i Ukrainy 28 marca, Mastalerek zapewnił, że „prezydent rozmawiał o tym z premierem”.



- Premier Tusk już wcześniej zapowiadał, będąc w Kijowie, że te konsultacje odbędą się pod koniec marca — przypomniał Mastalerek.



- To jest sprawa wewnętrznej polityki rządu ukraińskiego — mówił też szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy kontynuując wątek zaproszenia przez Zełenskiego polskiego prezydenta i premiera na granicę. - Musimy rozdzielać dwie sprawy w relacjach z Ukrainą: nasze wsparcie konsekwentne od pierwszych dni, wsparcie militarne, humanitarne, dlatego że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Natomiast będą też sprawy, które będą dzieliły rządy — np. sprawy interesów polskich i ukraińskich rolników. Takie sprawy były, są i będą. Trzeba tylko pamiętać, że trzeba to oddzielać od strategicznego interesu, jakim jest wspieranie Ukrainy — dodał.



Marcin Mastalerek o Radosławie Sikorskim: Zobaczymy jak będzie się układać jego współpraca z Andrzejem Dudą

Mastalerka pytano też czy prezydent poparłby kandydaturę Radosława Sikorskiego na komisarza ds. obronności UE, gdyby takie stanowisko w Komisji Europejskiej powstało.



- To są spekulacje, że w ogóle taki urząd powstanie i spekulacje kto go obejmie. A my w spekulacje w sprawy bezpieczeństwa nie wchodzimy — odparł Mastalerek, który dodał następnie, że Pałac Prezydencki będzie obserwował jak będzie układać się współpraca między Sikorskim, szefem MSZ, a prezydentem.



- Na razie jest za krótko by mówić jak ta współpraca się układa. Nie było na razie żadnej sytuacji, która zaogniłaby te relacje - dodał.