Pegasus i podsłuchy. Donald Tusk: Wszystko, co można będzie ujawnić, będzie ujawnione

Jak działa oprogramowanie Pegasus PAP

- Ja - w przeciwieństwie do moich poprzedników - nie będę używał materiałów tajnych, materiałów ze śledztwa, po to, żeby stawiać prezydenta czy kogokolwiek z moich oponentów w kłopotliwej sytuacji - powiedział premier deklarując, że jeśli prezydent wyrazi wolę zapoznania się z jakimkolwiek dokumentem, odpowiednie służby mu to umożliwią. - Wszystko jest do dyspozycji prezydenta - zapewnił.

Tusk: Pegasus to tylko fragment ponurej rzeczywistości

- Chciałbym, żeby efektem pracy wszystkich państwowych służb i komisji śledczych było przede wszystkim uwolnienie Polski od tej atmosfery duszności - mówił na konferencji prasowej przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Zadeklarował, że nie chce komentować domysłów, "kto jest na liście Pegasusa, kogo PiS podsłuchiwał".

- Sam fakt, że w Polsce narasta przekonanie, że PiS podsłuchiwał wszystkich, także siebie nawzajem, jest czymś trudnym do zniesienia. Więc jeśli tylko decyzja prokuratora generalnego i służb specjalnych co do ujawnienia części czy całości dokumentów, jeśli oni będą z tym gotowi, ja będę szczęśliwy, że wreszcie ten spektakl się zakończy - powiedział Donald Tusk.