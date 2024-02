Komentarze po odblokowaniu KPO: "ogromny sukces", "szantaż okazał się skuteczny"

- Mam dobre informacje. W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, które obecnie zostały zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski. To środki z funduszu Next Generation oraz z funduszy spójności - oświadczyła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z premierem Donaldem Tuskiem i szefem belgijskiego rządu Alexandrem De Croo.

Reklama

- Mamy to. Na polskie to jest 600 mld zł. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy - skomentował Tusk. "Mamy praworządność. Mamy 600 miliardów. Przed nami kolejny wielki cywilizacyjny skok!" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) lider Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej Polityka KPO. Von der Leyen: UE odblokuje 137 mld euro dla Polski. Tusk: Mamy to! Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i szefem rządu Belgii Alexandrem De Croo ws. m.in. KPO poinformowała, że unijne pieniądze dla Polski zostaną odblokowane. Chodzi o 137 mld euro - zaznaczyła. - Mamy to! - wyraził zadowolenie Tusk.

Odblokowanie KPO. Politycy PO: Ogromny sukces, dobra zmiana, normalność

Zapowiedź wygłoszoną przez von der Leyen z entuzjazmem skomentowali politycy PO. "Tak było: 8 lat PiS-owskiego tupania nóżką, pokrzykiwania, kłótni z Brukselą na użytek wewnętrznej propagandy. I brak pieniędzy z KPO. Tak jest: nieco ponad 2 miesiące rządu Donalda Tuska i odblokowane 137 mld euro dla Polski z KPO" - napisał w mediach społecznościowych wiceszef partii, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oceniając, że to "konkret" i "dobra zmiana".

Poseł Mariusz Witczak wyraził pogląd, że to "historyczny dzień". "Tak jak obiecywaliśmy - blokowane przez PiS gigantyczne europejskie fundusze wreszcie trafią do Polski. Naprawiamy praworządność i jesteśmy wiarygodni. A PiS? A PiS coraz bardziej się sypie" - napisał w serwisie X.