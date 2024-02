Liberalizacja aborcji? Katarzyna Lubnauer: KO i Nowa Lewica nie mają większości

Dla nas najważniejsze są prawa kobiet. Cały klub Koalicji Obywatelskiej jest za tym, żeby zliberalizować prawo aborcyjne Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji

- Od przyszłego roku wchodzi prawo, które mówi, że ten egzamin jest na podstawie podstaw programowych, my chcemy, aby był na podstawie odchudzonych podstaw programowych, bo inaczej — delikatnie mówiąc — nastąpi niesamowita przepaść między tym, co dotychczas mieli uczniowie egzaminów i czego się uczyli w szkołach, a tym co będzie na egzaminie w roku przyszłym - dodała.



- Ponieważ nie zmieniamy liczbie godzin na przedmioty, to dla każdego przedmiotu trzeba zrobić podobną procedurę. Kluczowe jest z matematyki, by nauczyciel mógł powtarzać najtrudniejsze tematy — mówiła też.



W kontekście podstawy programowej z historii Lubnauer zapewniła, że „polski uczeń w dalszym ciągu będzie się uczył kim była Irena Sendlerowa, Witold Pilecki, w dalszym ciągu będzie uczył się o ludobójstwie wołyńskim”.