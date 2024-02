Sejm wchodzi do gry

We wtorek pierwszy krok w sprawie nadania językowi wymysiöeryś specjalnego statusu ma zrobić sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na ten dzień zaplanowano przedstawienie przez szefową komisji Wandę Nowicką z Lewicy wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wilamowskiego.

W Sejmie jest już wniesiony przez posłów KO projekt o uznaniu śląskiego za język regionalny, a prace dotyczące języka wilamowskiego mają toczyć się równolegle. Nie będą to pierwsze próby nadania takiego statusu obu językom. Dotychczasowe były jednak blokowane przez PiS.

Tym razem ma być inaczej, bo uznanie języka śląskiego za regionalny znalazło się na liście Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów!”. Tylko czy nadanie podobnego statusu ma sens w przypadku języka wilamowskiego, w którym mówi garstka? – Użytkowników języka wilamowskiego jest więcej niż osób posługujących się w Polsce językami karaimskim czy tatarskim, a ci ostatni mają status mniejszości etnicznych – zauważa dr Tymoteusz Król, socjolingwista z Instytutu Slawistyki PAN i jedna z najbardziej zasłużonych postaci w środowisku osób rewitalizujących język wilamowski. – W przypadku wilamowskiego nie ma też rozterek natury językowej, jak zróżnicowanie dialektów czy brak standaryzacji. Pisownia została w zasadzie wystandaryzowana już w XIX wieku – zauważa.

– Uznanie języka przez państwo byłoby formą rekompensaty dla ludzi, którzy cierpieli prześladowania po wojnie. Zakaz mówienia po wilamowsku nie został nigdy oficjalnie cofnięty – dodaje Justyna Majerska-Sznajder.

Zaś Wanda Nowicka zauważa, że na świecie były przykłady udanej rewitalizacji wymierających języków. – Nie jest to łatwe, ale jest to do zrobienia. Liczę, że uda się też w przypadku wilamowskiego – podkreśla.