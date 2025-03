Oczywiście nie o to chodziło w projektowanej nowelizacji. W praktyce nie liczy się jednak to, co chciano zrobić, lecz to, co faktycznie zrobiono. Przyjęte regulacje nie sprawią również, że nie trzeba będzie badać rzeczywistych cech danej osoby, ale wystarczy skupić się na motywacji sprawcy, nawet jeśli działał on w błędzie.

Trudno zrozumieć, w jaki sposób uchwalona regulacja miałaby zapobiec badaniu tych kwestii. Na gruncie przepisu mówiącego o działaniu z powodu przynależności lub cechy nadal trzeba będzie ustalić te parametry w sposób faktyczny – są to przecież tzw. znamiona przedmiotowe czynu zabronionego. Stwierdzenie, że ktoś robi coś z powodu czegoś, nie oznacza, że liczą się tylko jego wyobrażenia i motywacje. „Coś”, co jest powodem działania, może leżeć poza sprawcą i musi realnie istnieć.

Co to oznacza, że ktoś działa z powodu orientacji seksualnej?

Na tym problemy się nie kończą. Słowo „przynależność” wywołuje naturalne pytanie: chodzi o przynależność kogo/czego? Wykreślenie słowa „jej” nie wpływa na wykładnię słowa „przynależność”. Bez zaimka „jej” przepis okazuje się problematyczny w jeszcze innym sensie.

Co to bowiem oznacza, że ktoś działa z powodu orientacji seksualnej? Nie czyjejś orientacji (projekt zakłada oderwanie cechy od osoby), lecz „w ogóle” jakiejś orientacji seksualnej. Chodziłoby więc o swoisty wpływ na sprawcę abstrakcyjnej cechy nieprzypisywanej żadnej osobie ani grupie. Nie mam pojęcia, w jaki sposób abstrakcyjnie rozumiana niepełnosprawność, wiek czy narodowość mogłaby stanowić powód działania sprawcy, który atakuje konkretną osobę. To, co da się ustalić, to związek między przemocą a czyjąś niepełnosprawnością, a nie abstrakcyjnym, nieskonkretyzowanym pojęciem.