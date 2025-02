Może to budzić uzasadnione wątpliwości, bo na liście około 190 kościołów i związków istnieją wspólnoty o egzotycznych doktrynach, a nawet… założone przez gangsterów. Wynika to z faktu, że w latach 90. obowiązywały bardzo liberalne zasady uzyskania wpisu do rejestru i wiele z zarejestrowanych wówczas wspólnot istnieje do dziś.

Skąd bierze się zwłoka w pracach na reformą funduszu? Politycy i publicyści często tłumaczą to konserwatyzmem Władysława Kosiniaka-Kamysza, stojącego na czele zespołu rządowego. KO twierdzi jednak, że ze swojej obietnicy się wywiąże. Na liście 100 konkretów likwidacja funduszu jest oznaczona jako „w trakcie realizacji”, z adnotacją, że „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało koncepcję likwidacji Funduszu Kościelnego oraz zmiany źródeł finansowania jego wydatków”, a „w tej sprawie zostaną podjęte dalsze rozstrzygnięcia”.