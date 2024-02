Węgierski prawnik o "eliminacji członków Fideszu". "Kilka rodzin posiada połowę kraju”

Węgry: Skandal dotyczący ułaskawienia skazanego za pomoc w tuszowaniu pedofilii

6 lutego media obiegła informacja o tym, że prezydent Węgier Katalin Novak ułaskawiła byłego wicedyrektora domu dziecka w Bicske na północy Węgier, skazanego na trzy lata i cztery miesiące za pomoc w tuszowaniu przypadków pedofilii swojego szefa. Dyrektor domu dziecka, którego ofiarą w latach 2004-16 padło co najmniej dziesięciu nieletnich, otrzymał wyrok ośmiu lat więzienia. Do ułaskawienia doszło pod pretekstem wizyty papieża Franciszka w Budapeszcie w kwietniu 2023 roku, ale sprawa wyszła na jaw dopiero niedawno. "Wizyta papieża jest dla głowy państwa szczególną okazją do skorzystania z prawa łaski. Dlatego prezydent postanowiła przy tej okazji udzielić wielu ułaskawień" - napisano wówczas w oświadczeniu Pałacu Prezydenckiego.

10 lutego prezydent Węgier Katalin Novák zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji. Miało to związek z protestami, które odbyły się po tym, gdy na jaw wyszły informacje o ułaskawieniu przez prezydent mężczyzny tuszującego pedofilię. Po jej rezygnacji z polityki wycofała się także Judit Varga, była minister sprawiedliwości i była żona Pétera Magyara, która złożyła kontrasygnatę pod ułaskawieniem. „W jej przypadku oznacza to także wycofanie się z pierwszego miejsca na liście wyborczej w nadchodzących europejskich wyborach parlamentarnych z ramienia partii rządzącej” – zauważają media.

Na piątek węgierscy influencerzy zwołali demonstrację na Placu Bohaterów w Budapeszcie. Jak zaznaczają, jest to demonstracja ponad partyjnymi flagami – do udziału zaprasili oni wszystkich, niezależnie po której stronie politycznej stoją. Głównym adresatem ich przekazu jest przede wszystkim młodzież – także ta skrzywdzona. W opisie wydarzenia, które znajduje się na Facebooku, czytamy, że influencerzy mają dosyć klimatu jaki panuje w publicznej przestrzeni na Węgrzech. „Wydarzenia ostatnich kilku dni skłoniły nas do tego, byśmy wspólnie wyszli z przestrzeni online. To bardzo nie w porządku, że węgierskie życie publiczne składa się z podżegania, mowy nienawiści i łamań charakteru. Jakby tego było mało, okazało się także, że pod pretekstem wizyty papieża zwolniono mężczyznę, który był aktywnym wspólnikiem sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci. Został zwolniony z prezydenckim ułaskawieniem, otrzymał zaświadczenie o niekaralności i w każdej chwili będzie mógł ponownie pracować z dziećmi” – podkreślono.