80 złotych za godzinę parkowania w Paryżu

W referendum rozpisanym w niedzielę wzięło udział ledwie 78 tysięcy paryżan. A miasto w historycznych, XIX-wiecznych granicach, liczy ponad dwa miliony mieszkańców.

Jednak decyzja, za którą się opowiedzieli głosujący, wejdzie w życie już 1 września - postanowiła burmistrz Anne Hidalgo.

54,5 proc. głosujących chce, aby właściciele SUV-ów, które są napędzane silnikiem spalinowym lub hybrydowym o wadze powyżej 1,5 ton (powyżej 2 ton dla aut elektrycznych) płacili trzykrotnie większe stawki, niż obecnie.

18 euro za godzinę w dzielnicach od 1. do 11., czyli centralnych rejonach Paryża

To będzie 18 euro za godzinę w dzielnicach od 1. do 11., czyli centralnych rejonach Paryża. Stawka za sześć godzin urośnie do 225 euro. Chodzi o miejsca na powierzchni, bo w garażach podziemnych zwykle płaci się 5 euro/godzinę. Tyle, że tych ostatnich jest bardzo niewiele.