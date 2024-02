Niemcy: Były szef niemieckiego kontrwywiadu uznany za prawicowego ekstremistę

„Rząd federalny najwyraźniej boi się mnie i Unii Wartości, skoro kazał mnie obserwować i prześladować Federalnemu Urzędowi Ochrony Konstytucji” - napisał w mediach społecznościowych Hans-Georg Maaßen, były szef tego Urzędu, czyli niemieckiego kontrwywiadu. Zareagował w ten sposób na informacje o wzięciu go pod lupę przez kontrwywiad i uznaniu za prawicowego ekstremistę. Poinformowała o tym w środę telewizja publiczna ARD i portal informacyjny t-online.

Niemcy: Czym jest Unia Wartości, partia byłego szefa kontrwywiadu Niemiec?

Unia Wartości (Werteunion) to partia, którą właśnie zaczął tworzyć. Wcześniej była konserwatywną grupą w chadeckiej CDU. 61-letni dzisiaj Maaßen też był w CDU, i to przez 43 lata. Jeszcze w 2021 oku startował z jej list do Bundestagu (bez sukcesu), choć już wtedy wielu chciało go z ugrupowania wyrzucić - za nacjonalistyczne i antyimigranckie wypowiedzi oraz kontakty z prawicowo-populistyczną Alternatywą dla Niemiec (AfD).

Ostatecznie, kilka dni temu, Maaßen sam opuścił CDU, oskarżając ją o to, że w czasach Angeli Merkel odeszła od dawnych wartości: „wolności, praworządności, demokracji i obrony interesów narodu niemieckiego” oraz stała się kolejnym ugrupowaniem socjalistycznym.

Były szef kontrwywiadu zabrał się za organizowanie nowej partii, która ma być otwarta na współpracę ze wszystkimi, czyli także z AfD, izolowaną przez centrale wszystkich innych niemieckich ugrupowań politycznych. Teoretycznie, po przekroczeniu progu wyborczego, mogłaby się stać koalicjantem AfD — zwłaszcza we wschodnich landach, na których Maaßen się w tej chwili koncentruje.

Niemiecki kontrwywiad obserwuje działania swojego byłego szefa

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji miał już w zeszłym roku zbierać materiały na temat Maaßena — on sam tak twierdził. I zgromadził ostatecznie 20 stron wypowiedzi i tekstów byłego szefa kontrwywiadu, które stały się podstawą do uznania go za ekstremistę, co pozwala na prowadzenie obserwacji pod kątem działań prowadzonych wbrew „wolnościowemu i demokratycznemu porządkowi podstawowemu”.