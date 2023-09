AfD niespodziewanie przegrała wybory na burmistrza Nordhausen. Zaskoczenie w Niemczech

Zdaniem wielu obserwatorów stały trend wzrostowy popularności AfD od lata ubiegłego roku daje się wytłumaczyć rozchwianiem społeczeństwa zaniepokojonego inflacją, cenami energii czy pomysłami rządu oszczędności zużycia prądu w postaci presji na instalowanie pomp ciepła. Jest to kosztowna inwestycja wywołująca sprzeciw dużej części społeczeństwa. Do tego dochodzą obawy wynikające z niepohamowanej imigracji. Według sondażowni Civey już 84 proc. Niemców jest zdania, że do kraju napłynęło zbyt wielu cudzoziemców.

– To obecnie temat nr 1 w Niemczech. Na tym korzysta AfD jako jedyna partia zdecydowanie sprzeciwiająca się wszelkiej imigracji. Obywatele nie rozumieją, dlaczego rząd nie jest w stanie podjąć skutecznych działań – tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof. Eckhard Jesse, politolog z Chemnitz. Przypomina, że sporo zwolenników AfD wywodzi się z CDU, w której to partii trwa nadal walka pomiędzy zwolennikami kontynuacji linii Angeli Merkel a jej przeciwnikami. Nie ma więc szans na odzyskanie wyborców z szeregów AfD. Trudno więc przypuszczać, że w innych miejscach dojdzie do podobnej mobilizacji wyborców przeciwko AfD, jak to miało miejsce w Nordhausen.