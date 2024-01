Dzięki zmianie prawa Morawieckiemu było łatwiej dotować organizacje kościelne

Zaplecze sportowe dla salezjanów, budynek konferencyjny dla oazy w Krościenku, rozbudowa domu pomocy społecznej w ełckim Caritasie to tylko niewielka część dotacji premiera Mateusza Morawieckiego przekazywanych w ostatnich czterech latach organizacjom pozarządowym. Część beneficjentów dotacji celowych Kancelarii Premiera w czasach rządów Morawieckiego poznaliśmy dzięki kontrolom, jakie urzędnicy KPRM przeprowadzili w ostatnich latach, badając prawidłowość wydatków.

Reklama

Kościelny klucz wsparcia

Dzięki kluczowej nowelizacji ustawy o wolontariacie w 2018 r. dotacje premiera przyznawano poza publicznym konkursem. Najbardziej skorzystały na tym podmioty związane z Kościołem. Odwrócono sens takich inwestycji, wskazując, że to premier zleca zadania publiczne do wykonania podmiotom.

W przyznawaniu dotacji celowych Kancelaria Premiera rządu Mateusza Morawieckiego powołuje się na art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Został dopisany do ustawy z 2003 r. w sierpniu 2018 r. przez PiS. Brzmi on tak: „Prezes Rady Ministrów może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w szczególności ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny”. Jeśli ma ono charakter inwestycyjny, „łączna kwota środków (...) nie może być wyższa niż 80 proc. planowanej wartości kosztorysowej inwestycji”. Ale „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w odniesieniu do inwestycji o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu lub społeczności lokalnej lub dla ochrony obiektów o wyjątkowej wartości historycznej, kulturalnej lub artystycznej” ograniczeń tych się nie stosuje.

Od świetlicy, po hotel szkoleniowy

Z analizy części dotacji, które poddano kontroli, wynika, że na dofinansowanie na inwestycje budowlane mogły liczyć podmioty głównie związane z Kościołem – zaczęto podpisywać z nimi umowy od 2019 r.