Jego dekret może dotyczyć „połowy nabrzeża Nicei” – sądzą niektórzy rosyjscy historycy. Inni wskazują na państwa kiedyś należące do Układu Warszawskiego.

„Dokument odzwierciedla zainteresowanie Putina byłymi terenami należącymi do Rosji, a te ambicje budzą niepokój wśród jego sąsiadów” – zauważył jeden z indyjskich publicystów.

– Do Rosji w XIX–XX wieku rzeczywiście należała znaczna część nabrzeża Nicei. Ale te nieruchomości obejmowały nie tylko wille czy zamki wraz z należącymi do nich działkami ziemi. Kupowano też leśne tereny łowieckie, działki, z których był wyjątkowo ładny widok, czy – co prawda jednostkowy przypadek – miejski skwer, za to w Paryżu – opisuje moskiewski historyk Aleksandr Kruszelnicki, co należało do carskiej rodziny, która bardzo polubiła południowe wybrzeże Francji.

Jednak po bolszewickim przewrocie w Rosji wielu jej przedstawicieli mieszkało tam, stopniowo wyprzedając swój majątek.