Paweł Kukiz na antenie Radia Wnet odniósł się do słów premiera o "końcu okupacji Polski przez PiS”. - Zapomniał dodać premier Tusk, że rozpoczęła się okupacja Donalda Tuska — stwierdził. - Idąc tym tokiem rozumowania, Polska jest krajem wiecznie okupowanym — dodał lider Kukiz’15. Jak powiedział Kukiz, „w pewnym sensie zgadza się, że Polska jest okupowana przez partie polityczne nawet nie od transformacji ustrojowej, tylko od 1945 roku”. - Skończyła się okupacja PiS, a rozpoczęła się jeszcze bardziej siermiężna okupacja Platformy Obywatelskiej — dodał.

Kukiz: Dla Tuska znoszenie ustawy uchwałą jest normą

Odnosząc się do słów Donalda Tuska o uśmiechniętej Polsce Paweł Kukiz stwierdził, że Polska jest teraz "siermiężnie uśmiechnięta". - Na pewno znacznie sprawniejszym okupantem jest Donald Tusk - zaznaczył polityk i porównał obecnego szefa rządu do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Formy okupacji Donalda Tuska, to już nie ma zmiłuj. To już jest hardcore, on idzie po całości. Dla niego znoszenie ustawy uchwałą jest normą. Dla jego urzędników, polecenia wodza partyjnego Tuska są ważniejsze niż uprawnienia prezydenta, więc to już jest hardcore'owa forma okupacji - ocenił Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz: Pośpiech Donalda Tuska wynika z tego, że przyjechał tu w jasnym celu

Kukiz zapytany został podczas rozmowy o to, ”czy Jarosław Kaczyński nie był dyktatorem lub naczelnikiem". - Tak, to jest taki ustrój. System partyjny w Polsce, oparty na partyjnej ordynacji, w której wódz partii wydaje ostateczną zgodę, kto może startować do Sejmu na liście, tworzy system w jakimś sensie autorytarny i można powiedzieć, że przez kadencję państwo jest w mniejszym lub większym stopniu okupowane przez partię władzy - powiedział polityk. - Forma okupacji PiS-u, która ludziom wydawała się siermiężna, to jeszcze nic, w sensie siermiężności w porównaniu z okupacją, którą rozpoczął Donald Tusk. Rozwija się ona zupełnie bez żadnych hamulców - dodał.

Jak ocenił lider Kukiz’15, pośpiech Donalda Tuska wynika z tego, że "przyjechał on tu w jasnym celu". - To jak najszybsze sfederalizowanie Polski z Brukselą na warunkach brukselskich i wprowadzenie euro - stwierdził. - Proszę zauważyć, że do tej pory tego KPO nie ma, oni mu kolejne kamienie milowe wrzucili. Lud się cieszy, że "dobrze tak PiS", ale bez względu na to, co się myśli o PiS, po tej obecnej okupacji może być dla wielu niewesoło - dodał Kukiz.