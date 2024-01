Sondaż: koalicja bliska wyeliminowania prezydenta Andrzeja Dudy

Trzeba tez pamiętać, że wyniki partyjne oparte są na znacznie niższej – o 15 punktów procentowych – niż była w październiku, frekwencji wyborczej. Jeśli opozycja zmobilizowałaby swoich wyborców z podobnym skutkiem, prawdopodobnie przyniosłoby to jej większość konstytucyjną, a wtedy końcówka kadencji prezydenta upłynęłaby mu raczej na wyjazdach zagranicznych, bo w kraju miałby całkiem związane ręce.

Polityczne złoto PiS-u

Przyspieszone wybory nie padają oficjalnie jako postulat z ust polityków prawicy. Ale perspektywa końca stycznia, do kiedy na biurko prezydenta ma trafić ustawa budżetowa, jawi im się jako realny moment na skuteczne odebranie władzy Tuskowi. Może mało prawdopodobny matematycznie, ale jednak możliwy. Zwiększa to więc presję na sejmowa obstrukcję i użycie wszelkich metod, by zablokować obrady Sejmu. Lepszego momentu nie będzie przez wiele kolejnych miesięcy.

Tyle, że potem – co pokazuje sondaż – może być jeszcze gorzej. To jednak dość odległa perspektywa. Na dziś wszystko co oddala od koalicji osiągnięcie pełni władzy – jest z perspektywy PiS „politycznym złotem”.