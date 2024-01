Krzysztof Bosak apeluje do wszystkich partii. Konfederacja proponuje reset konstytucyjny

Konfederacja proponuje reset konstytucyjny

Współprzewodniczący Konfederacji apelował też do wszystkich sił politycznych o to, żeby "usiadły do normalnej rozmowy ze sobą o tym, jak przywrócić jedność państwa po to, żeby to państwo było rządne i żeby było praworządne".

- My przedstawimy w przyszłym tygodniu nasze propozycje tzw. resetu konstytucyjnego - zapowiedział tłumacząc, że będzie to "propozycja wyjścia z tego bałaganu w drodze zaakceptowanych wspólnie poprawek do konstytucji". - Uważamy, że to jest w tej chwili jedyna praworządna droga, a brnięcie dalej w ten konflikt, gdzie każdy będzie miał swoich sędziów, swoje wyroki, swoje ustawy i swoje trybunały, jedni w kraju, drudzy za granicą, to jest droga donikąd, która może doprowadzić tylko do głębszego skonfliktowania społeczeństwa, do jeszcze głębszego skonfliktowania instytucji państwowych i polityków, i w konsekwencji do jakichś rękoczynów, których uważamy, że wszyscy musimy w Polsce uniknąć, bo to po prostu zniszczy nasze państwo, zniszczy nasze normalne życie polityczne - powiedział Bosak.

Wicemarszałek Sejmu wyraził nadzieję, że propozycje Konfederacji spotkają się "z normalną rozmową, z normalną krytyką". - Jeżeli ktoś z naszymi propozycjami nie będzie się zgadzał, oczekujemy, że przedstawi swoje, natomiast rozwiązywanie konfliktów politycznych siłą, poprzez wzajemne zatrzymywanie swoich polityków i nierespektowanie orzeczeń sądów i trybunałów nie jest drogą do przywrócenia w Polsce praworządności - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy wskazują winnych kryzysu związanego ze sprawą Kamińskiego i Wąsika "Kto Pani/Pana zdaniem odpowiada za kryzys konstytucyjny i zamieszanie w sprawie wyroków i mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?" - na takie pytanie odpowiedzieli uczestnicy sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

- W mojej ocenie bez kompromisu wszystkich sił politycznych nie ma możliwości wyprowadzić Polski z tego kryzysu - dodał. Pytany, na czym mają polegać poprawki Konfederacji do konstytucji Krzysztof Bosak odparł, że szczegóły zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu.

Status Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. „Nie mamy jasności, że utracili mandaty poselskie”

Krzysztof Bosak odniósł się też do sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W czwartek prezydent Andrzej Duda ogłosił wszczęcie postępowania ws. ułaskawienia obu polityków PiS, którzy zostali we wtorek zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego.