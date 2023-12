- Zwyciężymy - to już się stało. Rozliczymy zło - to już się dzieje. Naprawimy krzywdy - to też już zaczynamy. I najważniejsze - pojednamy - zadeklarował lider Platformy Obywatelskiej. - Wiem, że pojednanie będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, ale wierzę, że i tym razem niemożliwe stanie się możliwe. Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota, jako wielki, silny naród - powiedział premier deklarując, że nie spocznie, póki się to nie stanie. Ocenił przy tym, że Polska to kraj "cudów i wspaniałych ludzi".

Orędzie Donalda Tuska. "Wszystkim nam marzy się normalność"

- Gdybyście tylko mogli usłyszeć te wszystkie komplementy, zachwyty nad Polakami i ich mądrością, jakie słyszałem od przywódców państw i globalnych autorytetów. Ja miałem przyjemność tego słuchać przy okazji odbierania gratulacji, ale to wielkie uznanie jest dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 roku zadziwiliście świat. To dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo wam za to dziękuję - mówił w orędziu premier.

Donald Tusk zaznaczył, że wszystkim marzy się "normalność, zgoda i pewność jutra". - To zadanie na nadchodzący rok. Postawimy sprawy z głowy na nogi, zaufamy znowu nauce, ekspertom i zdrowemu rozsądkowi. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne - zapowiedział.

Premier powiedział, że w "niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna". Podkreślił, iż to, że czasy są niebezpieczne potwierdziło się w piątek 29 grudnia, gdy naruszona została polska przestrzeń powietrzna.