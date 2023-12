Szymon Hołownia nie wygłosił orędzia. Dr Bartosz Rydliński: Stracił szansę

- Suwerenna Polska jest, można powiedzieć, takim promilem poparcia na tle poparcia dla PiS. Nawet gdyby Jarosław Kaczyński chciał dokonać pewnego rozwodu ze Zbigniewem Ziobrą i jego partią, to nie byłoby to z uszczerbkiem dla poparcia dla PiS - przekonywał. - Mówiąc o przegranych i wygranych w tym roku, jeżeli chodzi o duże partie, możemy mieć potężny problem, by stwierdzić, kto ten rok wygrał - podsumował.

Bartosz Rydliński: Szymon Hołownia powinien być bardziej widoczny w sporze między Sienkiewiczem a władzami TVP

Gość Michała Kolanki ocenił także, że w 2023 roku Szymon Hołownia, lider Polski 2050 i marszałek Sejmu, w przeszłości kandydat na prezydenta, a wcześniej prezenter telewizyjny, stał się jednym z najbardziej popularnych polityków. Dodał, że to Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zakończyli "chocholi taniec wokół wspólnej listy opozycji", na której, kontynuował Rydliński, bardzo zależało Donaldowi Tuskowi. Po deklaracji Hołowni poparcie dla jego partii spadło, ale w wyborach Polska 2050 uzyskała sukces, a Hołownia "stał się głównym rozgrywającym, na demokratycznej stronie sceny politycznej zaczął odgrywać pierwsze skrzypce, co było bardzo irytujące na pewno dla Donalda Tuska", mówił w piątek Bartosz Rydliński.

Czytaj więcej Polityka Przejęcie TVP. Bodnar: Przywracamy konstytucyjność i szukamy podstawy prawnej Minister sprawiedliwości Adam Bodnar ocenił, odwołując się do artykułu prof. Ewy Łętowskiej, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ma - może "nie najbardziej elegancką" - podstawę prawną do swych działań odnośnie TVP, Polskiego Radia i PAP.

Jego zdaniem, Szymon Hołownia stał się "niezwykle popularnym politykiem" przez swój "showmański styl prowadzenia obrad" Sejmu. - Mam wrażenie, że (Hołownia - red.) nie do końca wyciąga wnioski z tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, gdyż gdyby wyciągnął wnioski, to w ciągu zamieszania prawno-politycznego wokół przejęcia przez rząd mediów publicznych powinien odgrywać ważniejszą rolę, powinien być bardziej widoczny w sporze między ministrem Sienkiewiczem a władzami telewizji publicznej, starając się grać mentora, rozjemcę, wchodzić w buty prezydenta, bo to prezydent powinien być tym, który stara się uspokoić spór - mówił Rydliński.

- Szymon Hołownia trochę stracił szansę, żeby chociażby za sprawą mediów społecznościowych czy nawet orędzia do narodu powiedzieć, że rola marszałka jest taka, że powinniśmy znaleźć rozwiązanie kompromisowe w tej ważnej sprawie dla nade wszystko widzów, czyli obywateli naszego państwa - ocenił.