Janowski zmienił temat

Jak mówił wieloletni pracownik warszawskiej Zachęty, „Janusz Janowski sam wykuratorował wystawę Ignacego Czwartosa z Piotrem Bernatowiczem, czyli de facto wybrał na Biennale swoją własną wystawę”.

Dyrektor Janowski zignorował też, zgodnie z polityką Zjednoczonej Prawicy, temat przewodni Biennale: "Obcokrajowcy są wszędzie". "Guardian" zwracał uwagę na zapowiedzianą przez Czwartosa pracę, mającą przedstawiać płonącą swastykę, łączącą Angelę Merkel i Władimira Putina. W polskim pawilonie pokazane miały być także poszatkowane ciała żołnierzy wyklętych, obrazy nawiązujące do Katynia i katastrofy smoleńskiej.

Teraz pojedzie do Wenecji wystawa "Powtarzajcie za mną". "To próba pokazania okrucieństwa wojny bez użycia drastycznych środków wizualnych. Uczestnikami wideo są cywile tymczasowo przesiedleni z różnych regionów Ukrainy do obozu dla uchodźców wojennych we Lwowie, dzielący się swoimi wspomnieniami i wiedzą na temat odgłosów wojny" — napisali autorzy projektu: Marta Czyż, Yuriy Biley, Pavlo Kovach i Anton Varga".